شرطة عجمان ومستشفى خليفة يناقشان سبل تعزيز التعاون

المصدر: عجمان - البيان

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وفد مستشفى الشيخ خليفة بعجمان لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتقديم أفضل الخدمات.

وذلك ضمن إطار تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

شمل الوفد صالح حمد الجنيبي مدير إدارة الاتصال الحكومي بمستشفى الشيخ خليفة بعجمان، والدكتور توماس ولن مدير مستشفى الشيخ خليفة العام، وعبدالله أحمد الرئيسي مسؤول العلاقات العامة، ومحمد سيف بن غليطة ضابط الإدارة الخارجية، وعدد من الطاقم الإداري والطبي بالمستشفى. وتم خلال الزيارة بحث ومناقشة تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين من الناحية الطبية والأمنية، وتبادل وجهات النظر لمعالجة التحديات، وتعزيز المبادرات المشتركة بين الجهتين.