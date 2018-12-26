شرطة أبوظبي تستقطب جمهور الملتقى الصحراوي في الشارقة

المصدر: أبوظبي - البيان

استقطبت نشاطات شرطة أبوظبي الجمهور في ملتقى الشرطة الصحراوي بدورته الثالثة 2018 -2019، الذي جرت فعالياته بمنتزه الشرطة الصحراوي بمنطقة الكهيف بالبطائح في الشارقة.

وتبرز شرطة أبوظبي جهودها من خلال مشاركة، إدارات الشرطة المجتمعية، بقطاع أمن المجتمع، والتفتيش الأمني (K9)، بشؤون الأمن والمنافذ، والإعلام الأمني، ومكتب شؤون حقوق الإنسان، بشؤون القيادة.

وسلّم قسم التوعية، بالشرطة المجتمعية، نسخةً من كتاب أبجدية زايد، للعميد خليفة محمد المري نائب مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بشرطة الشارقة، رئيس اللجنة المنظمة، كما تم توزيع نسخ للجمهور. وعرّفت إدارة التفتيش الأمني (K9)، الجمهور بمهامها، واستعرضت المهارات التدريبية، للكلاب البوليسية، التي نالت إعجاب الجمهور بمستواها المتقدم، والقدرة البدنية والرشاقة وسرعة الاستجابة للأوامر المطلوبة.

وقدّم مكتب شؤون حقوق الإنسان، محاضرات توعية حول حقوق الإنسان، وجهود الشرطة في هذا الجانب، وتقديم محاضرات بلغة الإشارة لأصحاب الهمم.