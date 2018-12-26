شرطة رأس الخيمة تحتفي بأيتام مؤسسة صقر للأعمال الخيرية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، متمثلة في قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، برنامجاً ترفيهياً لأيتام مؤسسة صقر للأعمال الخيرية، شارك خلاله 75 طفلاً يتيماً.

وذلك بمهرجان بر وبحر بجزيرة المرجان، بالتعاون مع مركز رأس الخيمة للمعارض التابع لغرفة رأس الخيمة للتجارة، بحضور المقدم فهد عبد الله بن جمعة رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بشرطة رأس الخيمة.

والنقيب موزة راشد الخابوري مدير فرع البرامج المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية، والأستاذة حصة حارب آل علي مسؤولة قسم الأيتام بمؤسسة صقر للأعمال الخيرية، والأستاذة نوال عيسى النعيمي مدير مهرجان بر وبحر بجزيرة المرجان.

وأشاد المقدم فهد عبد الله بن جمعة، ببرنامج فعالية الاحتفال بالأيتام الترفيهية، التي تمت إقامتها في مهرجان بر وبحر بجزيرة المرجان، وسط أجواء أُسرية احتفالية من خلال إعداد مجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، التي أدخلت البهجة والسرور في نفوس جميع الأيتام والحضور، مع تقديم العديد من الجوائز والهدايا للأطفال المشاركين من مؤسسة صقر للأعمال الخيرية، مضيفاً بأن هذه الفعالية قد جاءت بالتزامن مع عام زايد الخير كإهداء من شرطة رأس الخيمة إلى الأطفال الأيتام.