شرطة دبي تكرّم المساهمين في إنجاح «يوم بلا حوادث»

المصدر: دبي - البيان

كرّم اللواء المستشار المهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد لشؤون العمليات في شرطة دبي، المساهمين في إنجاح حملة «يوم بلا حوادث» التي نظمتها إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع والإدارة العامة للمرور في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2018-2019.

وذلك بتوجيهات من اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، وساهمت الحملة في تحقيق نتائج نوعية عبر انخفاض نسبة الحوادث إلى 50% في مجمل إمارة دبي، مقارنة باليوم الأول من العام الدراسي للسنة الماضية، وتسجيل «صفر» في حوادث الوفيات والإصابات.

مهنية

وسلم اللواء الزفين بحضور العقيد جمعة سالم سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، مُشرف حملة «يوم بلا حوادث»، شهادات التكريم والدروع إلى كافة المشاركين في إنجاح الحملة من الشركاء الخارجيين من 23 جهة، بينها قنصليات ودوائر حكومية ومؤسسات عامة وخاصة، إلى جانب تكريم الموظفين الذين ساهموا في إنجاح فعاليات الحملة.

وخلال الحفل، ألقى العقيد جمعة سالم سويدان كلمة قال فيها: «نحتفل اليوم بتكريم كل من ساهم في إنجاح حملة يوم بلا حوادث التي انطلقت فعالياتها في شهر أغسطس من العام الحالي إلى أول يوم دراسي، حيث جاءت متوافقة مع رؤية شرطة دبي من حيث الابتكار والتواصل مع مختلف قطاعات المجتمع».

وأضاف: بتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، تم وضع برنامج حديث لحملة يوم بلا حوادث التي تهدف إلى تقويم سلوك السائق من خلال الشراكة بالمسؤولية، بهدف تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتحقيق أعلى معدلات النجاح في المؤشر الوطني الخاص بخفض عدد وفيات حوادث الطرق .

حيث تحققت الأهداف المرجوة من الحملة والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الحوادث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

مشاركة

وتابع: من خلال الحملة عمدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، في انتهاج أسلوب تقني راق وحديث، استطاعت من خلاله الوصول إلى أكبر عدد من شرائح المجتمع باستخدام جميع قنوات التواصل الاجتماعي.

حيث بلغ عدد المشاركين في الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي مليوناً و154 ألفاً و189 مشاركاً على مختلف الصفحات، وفي شبكة الأخبار العربية مليوناً ونصف المليون مشاركة، فيما بلغ عدد المستفيدين من الرسائل النصية المرسلة من قبل شركتي اتصالات ودو 6 ملايين و607 آلاف و341 مستفيداً، وعبر البريد الإلكتروني مليوناً و204 آلاف و929 مستفيداً.

وثيقة تعهد

أشاد اللواء الزفين بالحرفية والمهنية العالية التي نُفذت بها حملة «يوم بلا حوادث» التي اعتمدت على إشراك أفراد المجتمع فيها من خلال التعهد في «وثيقة تعهد» بالالتزام بقوانين السير والمرور، وربط حزام الأمان أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة للطريق، وترك مسافة آمنة بين المركبات وغيرها.