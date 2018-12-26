«تدوير» تعالج 7 آلاف طن من الإطارات المستعملة خلال 8 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «تدوير» مركز أبوظبي لإدارة النفايات أنها قامت بمعالجة 6954.33 طناً من الإطارات المستعملة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بواقع 28 طناً يومياً من خلال منشأتها المتخصصة في تدوير إطارات السيارات وهي مصنع الخليج للمطاط.

وتقوم المنشأة التي تأسست عام 2011 بتوظيف أحدث تكنولوجيا تدوير الإطارات من أكبر الشركات الأوروبية الرائدة لمعالجة الإطارات المستعملة وتحويلها إلى حبيبات مطاط بمقاسات مختلفة في عملية إنتاجية تسمى عملية التفتيت وتتضمن عمليات تقطيع وتفتيت وتنقية متتابعة تضمن فصل مكونات الإطارات وإنتاج حبيبات مطاط عالية النقاوة بشكل صديق للبيئة.

ويستخدم المطاط الناتج عن عملية التنقية بديلاً عن المطاط الطبيعي وبإضافة خطوط للقولبة والتشكيل لإنتاج منتجات المطاط ذات القيمة المضافة، مثل العشب الصناعي للملاعب الرياضية حيث يقوم المطاط المعاد تدويره بتحسين مرونة الأرضيات، كما يزيد من العمر الافتراضي لأرضية الملاعب.

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام تدوير بالإنابة: «عملية تدوير النفايات في المصنع تتم ضمن أعلى المواصفات العالمية المعتمدة حيث يقوم المصنع بتطبيق أنظمة الجودة والسلامة.

وقد حققت منتجات المصنع المطابقة للمواصفات المحلية والعالمية، وتحرص «تدوير» على التوسع في أنشطة إعادة التدوير وتقديم الحلول البيئية المبتكرة في إدارة النفايات بما يدعم جهود حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة».