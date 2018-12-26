إعادة تدوير 30 ألف طن نفايات صلبة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كشف المهندس أحمد محمد الحمادي مدير دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الدائرة، ممثلة في هيئة إدارة المخلفات، أعادت تدوير ما يُقارب 30 ألف طن من النفايات الصلبة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، ومعالجة ما يعادل 1.5 طن يومياً من بقايا نفايات الطعام التي يتم جمعها من أسواق الإمارة، ضمن ثلاثة مراكز تقوم بتحويل النفايات إلى سماد عضوي لتدعيم منظومة الزراعة في رأس الخيمة.

وأشار إلى أن ارتفاع كمية النفايات مُعادة التدوير خلال العام الجاري يؤكد نجاح الخطط المستقبلية لهيئة إدارة المخلفات في رأس الخيمة ضمن الأهداف الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في تحويل 75٪ من النفايات من المكبات بحلول عام.

وأوضح الحمادي، أن الدائرة سرعت وتيرة الأعمال بإنشاء أكبر مصنع لفرز النفايات سيتم افتتاحه في يناير المقبل، لفرز وتجميع النفايات بسعة 600 طن يومياً .

وأكد أن مشروع تشغيل أول وأكبر محطة من نوعها لإنتاج الطاقة الهجينة في العالم باستخدام غاز الميثان من النفايات الصلبة والطاقة الشمسية، في منطقة الجزيرة الحمراء سيساهم في إنتاج 16 ميجاوات في الساعة، واستخدام الكهرباء المنتجة لتشغيل محطة تحلية المياه بمنطقة الجزيرة الحمراء.