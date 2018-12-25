تنويه مهم من قنصلية الإمارات في برشلونة

المصدر: البيان الالكتروني

أهابت قنصلية الدولة في برشلونة بالمواطنين توخي الحيطة والحذر وتفادي الأماكن السياحية والتجمعات، خلال فترة أعياد الميلاد والعام الجديد.

وقالت القنصلية عبر حسابها في "تويتر": " تهيب القنصلية العامة للدولة في مدينة برشلونة، مواطني الدولة الزائرين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وتفادي الأماكن السياحية والتجمعات خلال فترة أعياد الميلاد والعام الجديد، والالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات المعنية في برشلونة."

كما تنوه القنصلية بضرورة التسجيل في خدمة "تواجدي" و في حالات الطوارئ يرجى التواصل على الأرقام التالية:

+34932408550

+34669444444

+97180044444

