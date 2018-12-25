توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ورطبا ليلا مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية صباح الغد وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية/ 18 - 28 كم/ساعة تصل إلى 38كم/س أحيانا.

الخليج العربي متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:58 والمد الثاني عند الساعة 05:05 والجزر الأول عند الساعة 08:50 والجزر الثاني عند الساعة 22:06.

وبحر عمان خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:42 الثاني عند الساعة 01:01، والجزر الأول عند الساعة 18:16 الثاني عند 07:12.

فيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 16 75 45

دبي 25 17 70 40

الشارقة 25 14 85 35

عجمان 26 17 70 40

أم القيوين 26 18 85 35

رأس الخيمة 25 18 85 40

الفجيرة 25 18 75 45

العين 25 13 80 40

ليوا 26 13 95 35

الرويس 24 18 75 35

السلع 23 18 75 45

دلما 25 19 75 45

طنب الكبرى 24 20 75 40

طنب الصغرى 24 20 75 40

أبو موسى 24 20 75 40