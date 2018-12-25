شرطة الشارقة تفك حجز "2468" مركبة

المصدر: الشارقة- البيان

قامت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بفك الحجز عن "2468" مركبة، من المركبات التي تم تطبيق نظام الحجز المنزلي عليها، من أصل "5106" مركبة طبق عليها نظام الحجز المنزلي خلال العام الجاري 2018، وذلك بعد استيفاء الفترة المحددة لها.

وقال الرائد مرزوق خلفان النقبي مدير فرع حجز المركبات بإدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة: إن شرطة الشارقة تحرص بشكل مستمر على تطوير خدماتها، وتسهيل الإجراءات على الجمهور، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة الشارقة، و التي تتماشى مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأشار الرائد النقبي، إلى أن حجز المركبات في المنزل يشمل عدداً من المخالفات غير المشددة، كقيادة المركبة برخصة منتهية المفعول، أو قيادة مركبة منتهية الترخيص، أو نقل الركاب في مركبة بصورة زائدة عن العدد المقرر لها، وغيرها من المخالفات التي لا تعتبر جسيمة وبالغة الخطورة.

موضحاً أن آلية حجز المركبات تتثمل في أن تكون المركبة في عهدة مالكها داخل المنزل، وتتم متابعتها إلكترونياً عبر تركيب جهاز تتبع ذكي يوضع داخل المركبات المحجوزة، ويقوم بإرسال إشارات إلى شرطة الشارقة في حالة استخدام أو تحريك السيارات المحجوزة من مكانها.