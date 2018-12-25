«البيان» تحلق بالقارئ في فضاءات «الذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي ــ البيان

في إطار تلبية تطلعات القارئ دائماً، تحلق «البيان» بتجربة القارئ إلى فضاءات رقمية جديدة بدخولها عالم «الذكاء الاصطناعي» في تحول غير مسبوق، لتواكب النهضة التي تشهدها الإمارات في هذا المجال.

وقالت منى بو سمرة، رئيس التحرير المسؤول: إن تطبيق سياسات الذكاء الاصطناعي بات ضرورة قصوى، وأضافت: «لقد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مايو الماضي أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقود مسيرة التنمية خلال العقد المقبل، لذلك أردنا أن نكون جاهزين، ومشاركين في عجلة التنمية».

وابتداء من اليوم، تتغير تجربة التصفح على موقع البيان الإلكتروني، إذ تعمل بتقنية «التخصيص الذكي»، لتتيح لكل متصفح موقعه الخاص، بحسب جنسه وعمره ومكانه. وسميت هذه الخاصية بـ«بياني.. موقع لكل قارئ»، لتضفي تجربة تصــفح فريدة لكل زائر لا تشبه تجربة غيره.

وبنهاية الأسبوع المقبل، تطبق الصحيفة «المساعد الافتراضي الصوتي للبيان». وتستند الخاصيتان إلى دمج 3 تقنيات، هي «التعرف الصــوتي» و«التحليل التنبؤي» و«القارئ الآلي». لتكون بذلك أول موقع عربي إخباري على مستوى العالم يطبق هذه التقنيات الثلاث مجتمعة.

وهناك الكثير من التطورات المقبلة التي سيلمسها القارئ من ضمنها «روزنامة المشاعر» ولوائح للشخصيات والمؤسسات والأماكن الأكثر ذكراً.

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