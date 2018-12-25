اتفاقية تعاون بين جامعة الفلاح ومركز لندن للبحوث الاجتماعية

المصدر: ■ دبي ـ البيان

وقعت كلية الاتصال الجماهيري في جامعة الفلاح، اتفاقية تعاون علمي مشترك مع مركز لندن للبحوث والاستشارات الاجتماعية، وبموجب الاتفاقية يتعاون الجانبان في إقامة المؤتمرات العلمية، والدورات التدريبية المشتركة في مختلف العلوم، وتسهيل نشر البحوث العلمية، وتسهيل مشاركة أكاديمي الجامعة في مؤتمرات المركز، وتبادل المطبوعات من الكتب والنشرات العلمية، بالإضافة إلى المشاركة في الأنشطة التي يقيمها الطرفان.

معرفة

تم توقيع الاتفاقية في مقر جامعة الفلاح بحضور أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الاتصال الجماهيري، حيث وقع الاتفاقية الدكتور حسن مصطفى عميد كلية الاتصال الجماهيري، والدكتورة انعام يوسف ممثلة عن مركز لندن للبحوث والاستشارات الاجتماعية.

خطط

وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالحفيظ بلعربي: «تهدف الاتفاقية إلى اكتساب المعرفة في مجال تطوير الخطط الاستراتيجية العامة والخاصة التي تسهم في تنمية المجتمع».