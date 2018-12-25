فتح باب المُشاركة في الدورة الخامسة من فعالية «مبتكر 2019»

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

فتحت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي باب المشاركة في فعالية «مبتكر 2019» خلال دورتها الخامسة، ودعت الدائرة 200 مبتكر من جميع أنحاء الإمارات للمشاركة في الفعالية المزمع إقامتها على كورنيش أبوظبي خلال الفترة من 31 يناير وحتى 9 فبراير 2019.

وتُشكل «مبتكر 2019» منصة رئيسية للاحتفال بالأفكار والمشاريع الإبداعية، خلال إتاحة الفرصة للموهوبين لتسليط الضوء على إبداعاتهم وإبراز مواهبهم الفريدة والإسهام في نشر ثقافة الابتكار وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تسعى إلى الوصول بمكانة دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في مجال الابتكار.

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وقال سالم الشامسي، مدير إدارة المعرفة والبيانات التحليلية للتعليم بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة: تمثل الفاعلية منصة فريدة من نوعها للابتكار والمنافسة، حيث سيتم تسليط الضوء على الإبداعات الفريدة لمبتكرين موهوبين من المجتمع الإماراتي، وذلك في إطار توجهاتنا إلى رعاية وتنمية جيل المستقبل وتشجيع روح الابتكار».

وستكشف «مبتكر 2019» عن أفكار إبداعية ومشاريع مميزة، وتقدم تجارب تفاعلية مع ابتكارات جديدة، إلى جانب ورش عمل وعروض حية ومتخصصة في مختلف المجالات، كما ستُختار لجنة التحكيم «المشروع الأكثر تميزاً» لعام 2019.