عمار النعيمي يقدم واجب العزاء في وفاة عبيد خميس المهيري

المصدر: عجمان - وام

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، عبيد خميس المهيري، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة الحميدية في عجمان.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه وعائلته، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.