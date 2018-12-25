«بيت الخير» تقدم مليون درهم لصندوق التضامن الاجتماعي

قدمت جمعية بيت الخير مليون درهم لهيئة تنمية المجتمع في دبي لصالح صندوق التضامن الاجتماعي في الهيئة، والمعني بدعم الفئات المستحقة من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والسجناء الغارمين والأرامل والمطلقات وغيرهم من الفئات الضعيفة، وتقديم مبادرات اجتماعية لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وسلّم عابدين طاهر العوضي مدير عام الجمعية شيك التبرع للهيئة لفاطمة بطي المهيري مدير الاستثمار والمسؤولية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، بحضور محمد مصبح علي ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بالإنابة، وكل من سعيد مبارك المزروعي نائب مدير عام بيت الخير، وعبد الله الأستاذ مساعد المدير العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون القائم بين الجمعية والهيئة. دبي - وام

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