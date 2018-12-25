تعازي خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد بوفاة الأمير طلال ينقلها عبدالله بن زايد

المصدر: الرياض - وام

نقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في وفاة المغفور له الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك خلال استقبال الأمير الوليد بن طلال آل سعود لسموه والوفد المرافق في قصر الأمير بحي الفاخرية في الرياض.

كما نقل سموه تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى الأمير الوليد بن طلال آل سعود في وفاة المغفور له والده الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقدّم واجب العزاء إلى جانب سموه.. سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، وفارس بن محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة.