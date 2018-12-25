بحث تحديات الخدمات القنصلية لمواطني الإمارات وكازاخستان

المصدر: أبوظبي - وام

عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، أمس، أعمال الدورة الثانية للجنة القنصلية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان، برئاسة منصور الفهيم مستشار وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية وتنمية الإيرادات، وتاوبولدي أومبيتاييف مدير إدارة الخدمات القنصلية بوزارة خارجية كازاخستان.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع العديد من النقاط المتعلقة بشؤون مواطني البلدين والتحديات التي تواجه الجانبين عند تقديم الخدمات القنصلية مثل توفير إرشادات ونصائح سفر محدثة، والرعاية الصحية أثناء السفر، إضافة إلى تبادل العديد من الخبرات التي من شأنها تيسير تقديم تلك الخدمات، بما يلبي توقعات وتطلعات مواطني البلدين من حكومتيهما، وبما يحقق الخطط الاستراتيجية لكلا البلدين في المجال القنصلي.

وترتبط الإمارات بعلاقات متميزة مع كازاخستان.