حمد الشرقي يستقبل عدداً من السفراء والقناصل لدى الدولة

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة، كلاً على حدة، كانجي فوجيكي سفير اليابان وإلكساندر سبوريش سفير جمهورية التشيك اللذين قدما للسلام على سموه وتوديعه بمناسبة انتهاء مهام عملهما كسفيرين معتمدين لبلادهما لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالسفيرين، مشيداً بدورهما في تعزيز أواصر الصداقة التي تربط بلديهما مع دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في أداء المهام التي ستوكل لهما مستقبلاً.

ومن جانبهما تقدم السفيران بجزيل الشكر إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بدور حكومة إمارة الفجيرة في تعميق العلاقات الأخوية بين بلديهما ودولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المجالات.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عثمان محمد عمر سفير جمهورية إريتريا لدى الدولة الذي حضر للسلام على سموه وشرح تفاصيل الصلح والاتفاق بين إريتريا وأثيوبيا، والتفاهم المبدئي بين بلاده وجيبوتي.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالسفير عمر، متمنياً لبلاده الرخاء والاستقرار، مشيداً باتفاقي السلام والصلح بين دولته ودولتي أثيوبيا وجيبوتي، اللذين أسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في بلادهم.

وجدد صاحب السمو موقف الإمارات العربية المتحدة الداعم للاتفاقيات بين الدول الـ3، واستكمال جهودها في تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة القرن الأفريقي، والعالم بشكل عام.

وتقدم السفير عمر بجزيل الشكر إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة، مثمناً دور الإمارات في تعزيز السلام بين بلاده ودول الجوار، ودورها المحوري في تحقيق المصالحة بين البلدان الـ3.

كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، أندرو جاكسون قنصل عام صاحبة الجلالة البريطانية، الذي زار سموه للسلام عليه وبحث سبل توطيد أواصر التعاون.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالقنصل جاكسون، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله بما يصب في خدمة الشعوب الصديقة والارتقاء بعلاقاتها في جميع المجالات. حضر اللقاءات محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وعدد من المسؤولين.