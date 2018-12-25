«الهـلال الأحمـر» تتسلـم تبرعـات حملـة قبيلـة الجنبـه تحت شعار «على نهجكم نسير»

المصدر: أبوظبي - البيان

تسلّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤخراً، ريع الحملة الشتوية التي أطلقتها قبيلة الجنبه ضمن مبادرات عام زايد الإنسانية تحت شعار «على نهجكم نسير».

والتي تهدف لدعم أسر اللاجئين في المخيمات التي تشرف عليها الهيئة ومدهم بمستلزمات الشتاء، وبلغت حصيلة الحملة أكثر من ألف طرد من التبرعات العينية التي تحتوي على الملابس الشتوية والبطانيات والأحذية وملابس الأطفال والقفازات والشراشف.

وأشار حمود عبد الله محمد الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع التسويق وجمع التبرعات بالهلال الأحمر إلى أن أبناء زايد من قبيلة الجنبه في الإمارات كانت لهم وما زالت مبادرات خلّاقة يسيرون بها على نهج والدهم زايد، طيب الله ثراه، ويواصل نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح حمود الجنيبي خلال تسلّمه للتبرعات النقدية والعينية في الحفل الختامي للحملة التي نظمتها قبيلة الجنبه بمنطقة الباهية تحت إشراف مركز الهلال الأحمر في بني ياس واستمرت لمدة ثلاثة أيام؛ بأن الهيئة وضمن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ستواصل تقديم الخير على نهج زايد.

حضر حفل ختام حملة «على نهجكم نسير» محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، وعدد من مديري الإدارات بالهلال الأحمر، وجمع كبير من أبناء قبيلة الجنبه، وعدد من المواطنين والمقيمين في منطقة الباهية وبني ياس والشهامة.