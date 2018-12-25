تعاون استراتيجي إعلامي بين الإمارات والمغرب

المصدر: الرباط - وام

وقع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، مع الدكتور محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال في المملكة المغربية، اتفاقية لتحديد البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي بين البلدين الشقيقين، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام وتبادل المعلومات والمطبوعات والخبرات حول القوانين الإعلامية .

وكذلك تعزيز الزيارات المتبادلة للخبراء والإعلاميين والصحفيين والمسؤولين والفنيين في قطاع الإعلام لتبادل التجارب والخبرات. وعقد الجابر جلسة عمل مشتركة مع الأعرج لبحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الإعلام وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في البلدين وذلك في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة ودعماً لأواصر الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان الحرص على تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي ومواكبة آخر المستجدات فيه.

علاقات

وقال الجابر «تمتلك الإمارات علاقات استراتيجية أخوية ومميزة مع المغرب وتستمر هذه العلاقات بالنمو والتطور في ظل رؤية ودعم القيادتين الرشيدتين في البلدين الشقيقين لتحقيق المصالح المشتركة، ونظراً للدور المهم والمؤثر للإعلام نسعى إلى المساهمة في تطوير هذه العلاقات والانتقال بها إلى آفاق جديدة تعود بالنفع على الطرفين».

وأضاف «ناقشنا خلال الاجتماع الاستراتيجيات والرؤى الإعلامية المشتركة وسبل الاستفادة من الخبرات المتنوعة والغنية في البلدين الشقيقين بما في ذلك البحث والتدريب والتطوير والارتقاء بالكفاءات والمهارات بما يتماشى مع تطورات قطاع الإعلام بمختلف منصاته وأدواته .

وكذلك استكشاف وتحديد مجالات جديدة للتعاون وخلق شراكات استراتيجية في مجال الإعلام، ونتطلع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من العمل المشترك لمواكبة المستجدات والتطورات المصاحبة لعصر الإعلام الجديد».

ولفت الأعرج إلى أن العلاقات الأخوية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات علاقات وطيدة رسخت دعائمها قيادتا البلدين الرشيدتان وما كانت هذه العلاقات لتصل إلى هذا المستوى من التفاهم والتوافق لو لم تكن وراءها قيادة حكيمة متنورة في كل من البلدين الشقيقين.

تسهيل

وترمي الاتفاقية إلى تسهيل مهام البعثات الإعلامية والتعاون في برامج التدريب للكوادر الإعلامية في كلا البلدين وإعداد دراسة للإنتاج المشترك لأعمال إعلامية مميزة وتبادل الزيارات والخبرات الإعلامية بين وكالتي الأنباء في دولة الإمارات والمملكة المغربية وتنسيق المواقف بين كلتا الوكالتين في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية.

وتشمل الاتفاقية تشجيع تبادل وعرض البرامج والتسجيلات الإعلامية بين الطرفين خاصة في مجالات الإذاعة والتلفزيون والتي تشمل البرامج التي تهدف إلى التعريف بتاريخ وحضارة البلدين في المجالات الثقافية والسياحية والاجتماعية وغيرها وكذلك تبادل المواد الأرشيفية مع مراعاة ضرورة الاستناد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولتين، إضافة إلى تشجيع تبادل وعرض البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

وتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التوصيات وتنسيق تنفيذها وتعزيز العمل المشترك في الفعاليات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية.