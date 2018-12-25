«صحة» تفوز بالمركز الثاني في تعزيز ثقافة الابتكار

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت شركة أبوظبي للخدمات الصحية على تكريم من المسابقة العالمية لأفضل الممارسات 2018 ثاني أفضل الأنظمة المشاركة في المؤتمر العالمي للتميز والابتكار عن ممارساتها في دعم الابتكار كونه أسلوب عمل.

كما تم تكريم الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت «صحة»، أفضل 10 ممارسات خلال الدورة السادسة من المسابقة عن مشروع الملف الطبي الموحد لطلبة المدارس الحكومية في أبوظبي خلال المؤتمر العالمي للتميز المؤسسي.

وقالت «صحة»: يأتي المشروع لتضافر الجهود بين الخدمات العلاجية الخارجية ودائرة أبوظبي للتعليم والمعرفة، حيث أصبح لكل طالب ملف طبي وموحد لجميع معلوماته الصحية سواء في المدرسة أو في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وبذلك أصبح بإمكان الطاقم التمريضي في المدرسة الاطلاع على التاريخ الصحي للطالب والحساسيات التي قد يعاني منها والأدوية التي يتناولها.