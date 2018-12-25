أصحاب الهمم يُشاركون في مبادرة «كساء»

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة تنمية المجتمع بالشراكة مع «اينوك»، و«سوشل هب» المؤسسة الإماراتية المختصة بإدارة الفعاليات المجتمعية، مبادرة كساء، الهادفة إلى تشجيع أصحاب الهمم على المشاركة في الأعمال التطوعية عبر جمع الملابس وتجهيزها وتوزيعها على المحتاجين.

شارك في المبادرة، عدد من المسؤولين والمتطوعين المسجلين في المنصة، الذين تكاتفوا مع أصحاب الهمم لإنجاز عمليات التجهيز والتوزيع للملابس، وذلك خلال الفعالية التي استضافها مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم.

تطوع

وبلغ عدد المشاركين في فعالية كساء التطوعية لأصحاب الهمم، نحو 500 شخص من مختلف فئات المجتمع، الذين عملوا على توفير مساعدات مباشرة لــ3 آلاف مستفيد من المبادرة في مرحلتها الحالية.

وقالت حصة تهلك مستشار بوزارة تنمية المجتمع: ««كساء» ركزت هذا العام على تفعيل دور أصحاب الهمم في التطوع، جنباً إلى جنب مع مئات الأشخاص المسجلين في منصة الإمارات للتطوع، بما يحقق قيمة وطنية وإنسانية ومجتمعية سامية، تتجسد بالمشاركة في أعمال الخير ومساعدة الآخرين من جهة، وتمكين أصحاب الهمم وتحقيق الدمج المجتمعي في أبهى صوره».

وأشارت إلى أن هناك اتفاقاً بين الوزارة وعدد من الجمعيات الخيرية للحصول على قوائم الأسر المتعففة، ودعوتهم لاختيار كسائهم من بين الملابس المتوافرة.

مبادرات

من جهته قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «تعاوننا مع وزارة تنمية المجتمع ومؤسسة سوشل هب يأتي في إطار المبادرات المجتمعية التي أعلنت عنها اينوك بمناسبة عام زايد، والتي تهدف إلى تفعيل أهداف المجموعة في العمل التطوعي والإنساني بين أفراد المجتمع، وهو ما تستلهمه المجموعة من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

من جهته أكد خالد بن تميم الرئيس التنفيذي لمؤسسة سوشل هب التزام المؤسسة رؤية حكومة دولة الإمارات في الابتكار والإبداع بالفعاليات المجتمعية والتطوعية وإشراك مختلف فئات المجتمع من مسؤولين وإعلاميين وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف عام زايد بترسيخ إرث زايد الخير عبر مشروعات ومبادرات تتوافق مع رؤيته وقيمه.