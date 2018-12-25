اتفاقية تعاون بين دبي و شينتشن الصينية

المصدر: دبي- البيان

وقّع عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي مذكرة تعاون مشترك مع مدينة شينتشن بجمهورية الصين الشعبية.

والتي مثلها عمدة المدينة شين روجوي، بحضور أحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي، ورحمة بن عبد الرحمن الشامسي، قنصل عام الدولة في كوانغ جو بجمهورية الصين الشعبية، وأي زوفنغ نائب عمدة مدينة شينتشن، ولي تينغزون الأمين العام لمدينة شينتشن، وكبار المسؤولين في المدينة وأعضاء الوفد الإماراتي الزائر.

علاقات تاريخية

وأكد عبد الله البسطي عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، مشيراً إلى أهمية توطيد هذه العلاقات انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى التعرف على أفضل الممارسات العالمية وتعزيز تبادل الخبرات مع أفضل مدن العالم، وبناء علاقات ثقافية واقتصادية وتجارية مع هذه المدن.

مجالات

وقال عبدالله البسطي: «تحظى جمهورية الصين الشعبية بتقدير عالمي كبير في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية واللوجستية والتبادل التجاري، ونتشارك في مدينة دبي نفس التوجهات بالتركيز على القطاعات المتماثلة، بالإضافة إلى كوننا محطة استراتيجية تربط الصين بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا».

وأضاف: «ستلعب مذكرة التعاون المشترك دوراً بارزاً في دفع علاقات التعاون في مختلف الميادين بين دبي ومدينة شينتشن، كما ستسهم في خلق آلية فاعلة لتطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية. كما تسلط الضوء على رغبتنا المشتركة في توسيع التعاون على جميع المستويات، من الخدمات المالية إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية».

وأردف البسطي: «أسهمت الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دولة الإمارات مؤخراً في تعميق أواصر التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والعلمي بين البلدين، وأسست لمرحلة جديدة قائمة على التعاون لخلق مستقبل أفضل، كما أكدت العلاقة الاستراتيجية الراسخة بين الدولتين .

والتي وضعت دولة الإمارات في مكانة الشريك الأكبر للصين في المنطقة، ومن ناحية أخرى سيشكل معرض إكسبو دبي 2020 منصة مثالية للصين لاستعراض ابتكاراتها التكنولوجية وخبراتها، وتاريخها وثقافتها، مع إظهار استعدادها لتطوير شراكات عالمية من أجل خلق مستقبل مستدام».

تعاون

تنص مذكرة التفاهم على تعاون المدينتين لتحقيق الرخاء والتنمية للطرفين على أساس في عدة مجالات، من بينها الخدمات اللوجستية وإنشاء البنى التحتية، والخدمات العامة، والعلوم والتكنولوجيا، والتبادل التجاري، والصناعات التحويلية، والطاقة النظيفة، والاستثمار، والنقل، والقطاع التقني، والسياحة، والطيران، والتمويل، والثقافة، ومناطق التجارة الحرة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تنص الاتفاقية على إعطاء الأولوية في التعاون بين الطرفين في مجال الخدمات اللوجستية لخدمات الموانئ وخدمات مناولة الحاويات، إضافة إلى أولوية التعاون في المجالات المالية- بما فيها الخدمات المصرفية- لدعم العلاقات المتبادلة في قطاع الأعمال والكفاءات الوظيفية، والتدريب على المهارات.

والابتكار في مجال الخدمات والتكنولوجيا، والتعاون المتبادل في إنشاء المؤسسات المالية، وإدراج الشركات المتميزة في الأسواق المالية، وتسهيل تطوير ودعم الأعمال ضمن النطاق الجغرافي لكل من الطرفين.

زيارة

ويزور وفد رفيع المستوى من المجلس التنفيذي لإمارة دبي مدينة شينتشن الصينية حالياً، تركزت حول سبل تمتين علاقات التعاون بين المدينتين، وزار الوفد خلال الزيارة أبرز الشركات التكنولوجية في المدينة مثل شركة رويول للتكنولوجيا المتقدمة والتي تنتج الشاشات القابلة للطي، كما زار سوق شينتشن للأوراق المالية.

وشهدت الأعوام الأخيرة تنامياً سريعاً في العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين الـ 50 مليار دولار. كما تعد دولة الإمارات الشريك الأكبر للصين في المنطقة العربية، حيث إن 23 % من حجم التجارة العربية مع الصين تستحوذ عليها الإمارات.

ويوجد في الإمارات أكثر من 4000 شركة صينية مسجلة، و200 ألف صيني مقيم، في حين أن عدد السياح الصينيين إلى الإمارات ارتفع بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي في عام 2016 ليصل إلى 880 ألف شخص، ومن المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات والصين نمواً يصل إلى 70 مليار دولار في العامين المقبلين، وفقاً لمركز التجارة الخارجية الصيني.