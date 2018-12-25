ثاني الزيودي: المنتج المحلي ينافس المستورد

المصدر: أبوظبي - وام

شدد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، على أن المنتج الإماراتي والمحاصيل الزراعية المحلية خاصة ستواصل منافسة نظيرتها المستوردة في ظل جودتها العالية وثقة المستهلكين فيها.

جاء ذلك خلال فعاليات «أسبوع حصادنا.. بكل فخر من الإمارات»، التي انطلقت أمس في أبوظبي والتي تروج للمحاصيل المزروعة محلياً، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات العضوية والحيوية.

وقال معاليه خلال حفل افتتاح المبادرة: «إن الأرقام تعكس الزيادة اللافتة في مبيعات المنتج الزراعي المحلي، الذي تزيد جاذبيته مع اهتمام منافذ البيع الكبرى به، ومنها مجموعة اللولو وكارفور وجمعية الاتحاد التعاونية، في ظل اهتمام المزارعين بالتوجه إلى هذه المنافذ لتسويق منتجاتهم».

منافس

وأبلغ بالبدء في تصدير هذه المنتجات إلى الدول المجاورة، خاصة وأنها أصبحت منافساً قوياً للمستورد بفعل جودتها العالية ونوعيتها الجيدة، الأمر الذي يبعث على الفخر.واعتبر معالي الزيودي أن المنافسة بين المزارعين من جهة ورجال الأعمال من جهة أخرى تزيد جاذبية المنتج المحلي في الجودة والسعر.

منوهاً إلى أن ثقة المستهلك هي «كلمة السر» في زيادة المبيعات والتوجه نحو اقتناء المنتج المحلي الذي أصبح يفوق نظيره المستورد بمراحل. وثمن المبادرة التي أطلقها «اللولو هايبرماركت»، عبر جميع متاجرها في الدولة، بالاشتراك مع الوزارة وتمتد في الفترة من اليوم وحتى 28 ديسمبر، معتبراً أن مثل هذه المبادرات تشجع المزارعين للتوجه إلى هذه المنافذ، كون الدولة سوقاً مفتوحاً باعتبارها بوابة للشرق الأوسط.

ولفت معاليه إلى جهود «اللولو» في هذا الصدد، وتقديمها الدعم للمزارعين والشركات الوطنية عبر ترويج وبيع المنتجات المزروعة محلياً، وتعاونها مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية لشراء وترويج الخضراوات التي تزرعها المؤسسة. وأشار إلى الإقبال اللافت على المنتجات العضوية المنتجة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بتعزيز قطاع الزراعة وتحقيق اقتصاد أخضر مستدام.

دعم

من جانبه، أكد يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية الحرص على دعم وتشجيع العديد من الأنشطة المجتمعية ذات الصلة، ومنها التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة للترويج للمنتجات المزروعة محلياً، معتبراً أن المبادرة لا تقتصر على تشجيع القطاع الزراعي المحلي فحسب بل تمتد لتوعية العملاء بالمنتجات عالية الجودة واختيار المنتجات العضوية الطازجة من المزارع المحلية.

في السياق ذاته، أشار ناصر محمد الجنيبي الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين بأبوظبي بالإنابة إلى المكانة العالية التي حققها المنتج المحلي في الأسواق، نتيجة المزايا التي يتسم بها مقارنة بالمنتجات المستوردة.