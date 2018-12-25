ضوابط التخييم لشتاء ممتع للأسر والأفراد

المصدر: إعداد - سعيد الوشاحي - غرافيك : أسيل الخليلي

تعمل القيادة العامة للدفاع المدني على وضع ضوابط التخييم خلال فصل الشتاء، حرصاً على سلامة الجمهور وتوفير أوقات ممتعة للأسر والأفراد بعيداً عن الحوادث التي من الممكن أن تحدث، حيث تضمنت اللائحة التي أصدرتها القيادة العامة للدفاع المدني العديد من النقاط الأساسية التي يجب الالتزام بها عند عملية نصب الخيم.

وبين اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية أن الدفاع المدني قبل دخول فصل الشتاء وأثنائه، يقوم بوضع الضوابط، وتنفيذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية، تتمثل في تكليف إدارات الدفاع المدني التابعة للقيادة العامة للدفاع المدني على مستوى الدولة، لتنفيذ خطة الدفاع المدني الخاصة بفصل الشتاء.

محاذير يجب الالتزام بها: