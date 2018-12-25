«إنترسك 2019» ينطلق في دبي يناير المقبل

المصدر: دبي - وام

تنطلق الدورة الـ21 من معرض إنترسك 2019، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 22 يناير المقبل، والتي ستجمع كبار صانعي معدات السلامة والأمن والحماية من الحرائق وموردي الحلول، وتسلط الضوء على دمج التقنيات الجديدة في مراقبة الفيديو مثل حلول التخزين السحابية والتحليلات.

ويغطي «إنترسك 2019» 7 أقسام هي: «الأمن التجاري والحرائق والإنقاذ والأمن البدني والصحة والسلامة والأمن الداخلي والشرطة وأمن المعلومات والمنازل الذكية وأتمتة المباني».

وسيكون الأمن التجاري الأكبر في المعرض، حيث يشارك به أكثر من 450 عارضاً، فيما يعد قسم الحرائق والإنقاذ ثاني أكبر قسم في الفعاليات بمشاركة 400 عارض، ثم السلامة والصحة بمشاركة 150 عارضاً والأمن الداخلي والشرطة بمشاركة 100 عارض، ثم الأمن البدني والمحيطي بمشاركة 100 عارض، وأخيراً قسم أمن المعلومات بمشاركة 50 عارضاً.

وتتضمن الفعاليات مؤتمرات مجددة في مقدمتها قمة إنترسك للأمن المستقبلي، والتي تثير قضايا رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي والكمال الأمني، والاستعداد للطوارئ والتجاوب معها وحماية البيانات وإنترنت الأشياء.

ويقدم مؤتمر إنترسك للحرائق، الذي يقام في 21 يناير، إطلالة على الاتجاهات العالمية المتغيرة في الحماية من الحرائق وآثارها على الشرق الأوسط، فيما يعود منتدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» بآخر التحديثات في قانون الأمن ولوائح الصناعة في دبي.

ومن الفعاليات الشهيرة التي تعود في إنترسك 2019، منطقتا الطائرات بدون طيار والتجارب الخارجية وجناحا المنازل الذكية والسلامة في تصميمها.