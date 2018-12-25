«مساندة»: ملتزمون بتركيب أحدث أجهزة استشعار الحرائق

أكدت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» التزامها التام بتركيب أنظمة استشعار متطورة للأمن والسلامة ومكافحة الحرائق في مشاريع المباني والإسكان التي تقوم بتنفيذها في كل من أبوظبي والعين والظفرة، والتي تتضمن أجهزة الكشف عن الحرائق «كواشف الغاز والدخان واللهب والحرارة» والمزودة تقنيات ذكية حديثة.

وتعد الأنظمة متطورة للغاية ترسل إنذارات صوتية استباقية على شكل صفارة تحذيرية لسكان المنزل أو القاطنين في المبنى بوجود دخان، ما يمنح الوقت الكافي لإخلاء المنزل أو المبنى، مشددة على ضرورة تعزيز وترسيخ الوعي الوقائي وسلوكيات السلامة في المنازل والتأكيد على أهمية تركيب أنظمة لاستشعار الحرائق لما لها من دور استباقي في إنذار الأسر بوجود حريق.

وتجنيبهم خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأوضحت «مساندة» أن أجهزة الكشف عن الحرائق (أجهزة الإنذار) التي تستخدمها في المشاريع السكنية (الفلل والمنازل) التي تشيدها قادرة على تنبيه وإيقاظ أفراد الأسر أثناء النوم وإنقاذ أرواحهم قبل انتشار الدخان والنيران في المنزل.

وأكدت أنها تدقق جيداً وبعناية شديدة على تركيب أجهزة مكافحة الحرائق وأنظمتها الذكية المتطورة وتفحص فاعليتها للاستخدام قبل وبعد التركيب في فلل مشاريع الإسكان المتنوعة التي تقوم بتنفيذها، مشيرة إلى أنها تشيد 1060 فيلا سكنية ضمن مشروعات متنوعة تتمثل في مشروع إنشاء الحي الإماراتي بمنطقة السمحة شرق وغرب.

والذي يتضمن بناء 250 فيلا سكنية للمواطنين، ومشروع سويحان والساد السكنيين في مدينة العين الذي يشمل بناء 510 فلل سكنية، ومشروع الهير السكني الذي يتضمن بناء 300 وحدة سكنية.

وكشفت «مساندة» عن اعتزامها خلال الفترة القليلة المقبلة البدء بتنفيذ 3 مشاريع سكنية جديدة قيد التصميم حالياً، وهي مشروع شاطئ المرفأ السكني الذي يتضمن بناء 410 فلل سكنية.

ومشروع بناء 347 وحدة سكنية في الوثبة شمال وجنوب، إضافة إلى مشروع مرابع الظفرة الذي يشمل تنفيذ أعمال زيادة مساحة 222 وحدة سكنية في مدينة زايد بالظفرة، مؤكدة أنها تولي تركيب أحدث أجهزة وأنظمة استشعار الحرائق أهمية قصوى.

وأكد المهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» حرص الشركة على الالتزام بأحدث أنظمة الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق في المشاريع التي تنفذها الشركة .

مطابقة الاشتراطات

وأوضح أن أنظمة الأمن والسلامة التي تستخدمها «مساندة» معتمدة في السوق المحلي ومطابقة لاشتراطات الدفاع المدني، وتتضمن تثبيت أجهزة إنذار الدخان داخل كل غرف المنزل وفي الردهات وبين الغرف وفي كل طابق من المنزل بما في ذلك الطابق السفلي، إضافة إلى استخدام نظام عزل حراري متطور للجدران . أبوظبي - وام