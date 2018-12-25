سعيد بلهون.. «صفر» مخالفات بعد 49 عاماً من قيادة المركبة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

بعد 49 عاماً من قيادة المركبة يفخر المواطن سعيد راشد أحمد بلهون (67 عاماً) من إمارة رأس الخيمة بأن سجله المروري لم يسجل فيه أي مخالفة مرورية، مؤكداً لـ«البيان» أن تكريم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة له، أمس، يمثل تحدياً جديداً له في المحافظة على سجله بصفر مخالفات، لافتاً إلى أنه حصل على رخصة القيادة الخفيفة عام 1969، ولا يزال يقود المركبة إلى يومنا هذا.

وأشار إلى أن التكريم يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة في تقديم نماذج مشرفة للتشجيع على اتباع هذه السلوكيات لضمان الالتزام بالقواعد المرورية والحفاظ على سجلاتهم نظيفة من السلوكيات الخاطئة والجسيمة بهدف ضمان سلامة أفراد المجتمع من قائدي المركبات والمشاة على مختلف الطرق، والحد من استنزاف الأرواح والتي قد يقع فيها بعض قائدي المركبات.

وأكد بلهون: أن قيادة المركبة هو بالأساس احترام الآخرين من مستخدمي الطرق، ولذك كان التزامي وحرصي على سلامة الآخرين هو السبب الرئيسي في هذا التكريم، حيث لم أرتكب أي مخالفة مرورية ولا حادثاً مرورياً، وذلك نتيجة لاحترام القواعد المرورية، والحفاظ على السرعة القانونية، مشيراً إلى أن أول رخصة قيادة حصل عليها خلال فترة عمله بقطاع الاتصالات في دولة الكويت في فترة الستينيات.

وأضاف: أول مركبة اقتنيتها كانت من نوع «لاند روفر» خلال فترة السبعينيات بعد العودة لإمارة رأس الخيمة عقب إعلان دولة اتحاد دولتنا الحبيبة، والالتحاق بوظيفة سائق في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وكانت تلك الفترة تتطلب من جميع أبناء الوطن المغتربين العودة للوطن والمساهمة في بناء نهضة دولة الإمارات العصرية التي وضع لبنتها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، وتواصل نهضتها على يد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأشار إلى أن لديه 8 من الأبناء، يعملون بوظائف مختلفة، ويمتلكون رخص قيادة، مقتدين بسجله النظيف من المخالفات المرورية نتيجة لالتزامهم بقوانين واشتراطات السلامة المرورية، مؤكداً أن السلوكيات الطائشة في قيادة المركبة تؤدي إلى حوادث بليغة ينتج عنها ضحايا من أبناء وبناء الوطن، مناشداً أولياء الأمور بضرورة الحفاظ على هذه الثروة البشرية.