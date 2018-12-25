مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تشيد بجهود فريق لجنة بطاقة «إسعاد»

المصدر: دبي ـ البيان

وجهت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الشكر الجزيل إلى لجنة بطاقة «إسعاد» وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة في خلق وسائل ابتكارية جديدة تحقق السعادة لعدد كبير من موظفي حكومة دبي.

جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام بها وفد المؤسسة إلى مقر اللجنة في الإدارة العامة للتدريب، برئاسة أحمد الزرعوني، رئيس نادي السعادة، و بطي بوشليبة، عضو نادي السعادة، في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، حيث كان في استقبالهم منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، وعدد من أعضاء اللجنة.

وقال أحمد الزرعوني إن لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي تعد حالياً من الجهات المهمة التي تلعب دوراً مميزاً في إسعاد الفرد والأسرة والمجتمع، ليس على مستوى إمارة دبي فحسب بل على مستوى الدولة .

ومن جانبها تقدمت منى العامري بالشكر الجزيل للوفد الزائر على هذه اللفتة الطيبة، وقدمت لهم شرحاً تفصيلياً حول عمل لجنة بطاقة إسعاد بكافة قطاعاتها، الصحية، والتعليمية، والسياحية، وقطاع الفنادق، والطيران، والأسرة والمرأة والقطاع العام، والترفيه، والعقارات، والمراكز التجارية.