190 مستفيداً من خدمات المحاماة عبر مبادرة المساعدات القانونية

المصدر: أبوظبي - البيان

بلغ عدد المستفيدين من خدمات المحاماة في تقديم المساعدات القانونية للمتقاضين من غير ميسوري الحال نحو 190 متعاملاً في عام 2018.

وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها قسم المساعدات القانونية وشارك فيها نحو 82 محامياً.

وكرّم المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، 10 محامين، تقديراً لدورهم المجتمعي وإسهاماتهم الفعالة في دعم المتقاضين، وتقديم جميع أشكال المساندة لهم، عبر تمثيلهم القانوني من خلال التعاون والتنسيق مع قسم المساعدات القانونية.

وتوجه المستشار يوسف العبري، بالشكر والتقدير إلى المحامين لدعمهم وجهودهم المبذولة، بما يسهم في تحقيق الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية، وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وتتيح دائرة القضاء نظاماً متكاملاً للمساعدات القانونية لغير القادرين، تشمل القضايا الجزائية والعمالية والمدنية وقضايا الأحوال الشخصية، وتتضمن المساعدات القضائية الإعفاء من الرسوم والمصروفات القضائية أو دفعها كلها أو بعضها عمّن يثبت عجزه عن دفعها.

كما تشمل انتداب محامٍ، فيما يمتد نظام المساعدات القانونية وفق رؤية دائرة القضاء ليشمل التوجيه والإرشاد القانوني لجميع الفئات، وبغض النظر عن وجود نزاع قضائي من عدمه.

كما يختص قسم المساعدات القانونية في دائرة القضاء، بتقديم التوجيه والإرشاد القانوني للمتعاملين حول الإجراءات القانونية .

والتي يطلب ذو الشأن معرفتها، واطلاعهم على الحقوق والواجبات القانونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إجراءات رفع الدعوى المدنية والعمالية والأحوال الشخصية، وتقديم خدمات المحاماة وسداد نفقات الإعلان بالنشر وإيداع أمانة الخبرة لغير ميسوري الحال وفق معيار الدخل ومعيار جدية الطلبات.