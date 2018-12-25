شرطة أم القيوين تنفذ 28 مبادرة أمنية وتطوعية وإنسانية 2018

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد النقيب ناصر بو عصيبة رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة أم القيوين تنفيذ 28 مبادرة أمنية وتطوعية وإنسانية، منها 9 مبادرات بمناسبة عام زايد 2018.

وذلك خلال العام الجاري تمثلت في تعزيز الوعي الأمني عند أفراد المجتمع والعمل مع الجهات الحكومية المحلية والخيرية على دعم مفهوم المسؤولية المجتمعية بما يحقق أهداف وزارة الداخلية ويجسد رسالتها الهادفة إلى تعزيز كل مقومات العيش الكريم ضمن الأمن والسلامة والحفاظ على حياة الأفراد، مبيناً أن كافة المبادرات تسعى إلى تعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع.

إضافة إلى تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، كما أن من أبرز المبادرات مبادرة (جداريات عام زايد) بمول أم القيوين .

والتي زارها عدد كبير من أفراد المجتمع وطلبة المدارس، وإجراء استبيان لمعرفة مدى اهتمام المعاهد المرورية وتجاوبها مع حملة إفساح المجال أمام مركبات الطوارئ على الطرقات، كما أنه خلال العام المقبل عام (التسامح) 2019 سوف يتم إطلاق وتنفيذ عدد من البرامج والفعاليات والمبادرات المجتمعية احتفاء بتلك المبادرة.

استبيان

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها قسم الإعلام والعلاقات العامة في مقر القيادة بشرطة أم القيوين صباح أمس مع المؤسسات الإعلامية والتي تطرقت إلى الجهود المبذولة لدعم نشر مفهوم الثقافة المجتمعية وحماية أفراد المجتمع من السرقات والتقليل من وقوع الحوادث المرورية وكذلك تقديم الدعم اللازم للحالات المعوزة والمحتاجة من خلال العمل مع المؤسسات الخيرية العاملة لها.

إضافة إلى عمل استبيان مع 44 فرداً لقياس مدى رضاهم عن دور معاهد تعليم قيادة المركبات في الترويج لحملة (إفساح المجال أمام مركبات الطوارئ على الطرقات) وحملة (صيف آمن) التي استفاد منها 71 طالباً وطالبة من خلال تدريبهم وإكسابهم الخبرات اللازمة في مختلف الدوائر الحكومية والمحلية بالتعاون مع جمعية أم القيوين الخيرية.

مبادرات 2019

وقال بو عصيبة سوف يتم تنفيذ حزمة جديدة من المبادرات المجتمعية والإنسانية الجديدة في العام 2019 (عام التسامح) والتي تنبثق من رؤى وزارة الداخلية وتنفيذاً لتوجيهات اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين بتوفير كل ممهدات نجاح العمل الأمني الإعلامي الهادف، مبيناً أنه سوف يتم الإعلان عن عدد من المبادرات الميدانية التي ستعزز مسيرة الأمن على الطرقات في كافة المناطق .