«ساعة شفافية» مع موظفي قطاع التميز وإدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، اللقاء المفتوح «ساعة شفافية» مع موظفي قطاع التميز والريادة والإدارة العامة لحقوق الإنسان.

وذلك في قاعة حمدان بن محمد، بحضور العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد عارف عبدالرحيم أهلي مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام في الإدارتين.

وفي بداية اللقاء، ثمن اللواء العبيدلي الدور الكبير الذي يقوم به موظفو الإدارة العامة للتميز والريادة والإدارة العامة لحقوق الإنسان في تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي والتميز في العمل والوصول إلى منصات التتويج، مطالباً مديري الإدارات بالعمل على تشجيع الموظفين المتميزين من خلال تكريمهم والإشادة بجهودهم.

وحث اللواء العبيدلي الموظفين على أداء مهامهم على أحسن وجه بما يحقق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي في الجودة والتميز، مؤكداً أن الهدف من اللقاء المفتوح هو الاستماع إلى آراء الموظفين بشفافية ومن دون حواجز والوقوف على احتياجاتهم والتواصل المباشر معهم.

وقدم الموظفون خلال ساعة الشفافية مجموعة من الملاحظات والاقتراحات والاستفسارات حول سبل تطوير العمل وأوضاع الموظفين، فيما أجاب اللواء العبيدلي على تلك الاستفسارات ووجه بمتابعة بعضها.

وفي ختام الساعة، كرم اللواء العبيدلي 15 من الموظفين المتعاونين مع مركز استطلاع الرأي العام من الإدارة العامة للتميز والريادة والإدارة العامة لحقوق الإنسان، وذلك لمساهمتهم في تسهيل تنفيذ استطلاع الرأي العام لعام 2017، مثمناً جهودهم، ومتمنياً للجميع التوفيق في حياتهم وعملهم.