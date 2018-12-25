شرطة أبوظبي توعّي بالاستخدام الصحيح لمقاعد الأطفال في المركبات

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي الآباء والأمهات إلى عدم وضع أطفالهم الصغار في أحضانهم أثناء قيادة المركبة لتفادي وقوع حوادث المرور والمخاطر التي قد تلحق بهم ونفذت لجنة السلامة المرورية بإمارة أبوظبي ورشة تدريبية في حضانة شرطة أبوظبي للأطفال للتعريف بطرق استخدام مقاعد الأطفال في المركبات بالصورة الصحيحة وحزام الأمان وذلك تحت شعار «مقعد الأمان يبقي طفلك بأمان».

ويقوم فريق مشترك من دائرة الصحة - أبوظبي، وشرطة أبوظبي بتنفيذ مجموعة من الورش تركز على مواصفات المقاعد المخصصة للأطفال (من عمر أربع سنوات فما دون) بالمركبات حسب القانون في دولة الإمارات، والتعريف بالمعايير العالمية للمقاعد.

وتعد المبادرة ضمن جهود نشر الثقافة المرورية بالاشتراطات الوقائية والجلوس الآمن للأطفال بالمركبات، وحث السائقين على استخدام المقاعد المخصصة للأطفال لوقايتهم من الإصابات في الحوادث المرورية.

وشددت على الالتزام بجلوس الأطفال دون الرابعة في المقاعد المخصصة لهم في المركبات، موضحة أنه في حالة عدم استخدام نظام تثبيت للأطفال داخل المركبات فإن قوة الارتطام توازي سقوط طفل من ارتفاع 10 أمتار.