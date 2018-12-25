«الهوية والجنسية» تنظم ملتقى لترسيخ ممارسات الابتكار في بيئة العمل

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظّمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ملتقى «المبتكرين» لموظفيها، بهدف ترسيخ ممارسات الإبداع والابتكار في بيئة العمل لديهم وتحفيزهم على توليد الأفكار غير التقليدية التي من شأنها الارتقاء بالأداء إلى أفضل المستويات.

وأكدت الهيئة أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار سعيها إلى ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الابتكار وترسيخه ثقافة وأسلوب حياة، والحرص على تجاوز كل ما هو تقليدي في العمل الحكومي، والتركيز على الإبداع والابتكار لتحقيق مهمة الحكومة المتمثلة في «تحقيق السعادة للناس»، منوهة إلى أهمية تحفيز الموظفين وتقدير إمكاناتهم في تحقيق الابتكار والإبداع في بيئة العمل.

وبالتالي الارتقاء بأدائهم الوظيفي، الأمر الذي يسهم في جعلها واحدة من المؤسسات التي تؤثر بشكل فاعل وإيجابي على واقع العمل الحكومي وتسهيل حياة الناس في الدولة، ومساهماً أساسياً في تعزيز تنافسية الإمارات على المستوى العالمي.

وقال العميد محمد عبدالله علوان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، في كلمته في افتتاح الملتقى، إن القيادة الرشيدة نجحت في أن تضع الدولة بكل مؤسساتها على الطريق الصحيح نحو تبني ثقافة الابتكار والإبداع، من أجل مجتمع معرفي يقوده المبتكرون ذوو الرؤى المستقبلية، بهدف تعزيز المسيرة التنموية لدولتهم، لافتاً إلى حرص حكومة الإمارات من خلال استراتيجيتها الشاملة على تعزيز دور الابتكار كمحور رئيسي لتطوير العمل الحكومي.