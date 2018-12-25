تطبيق «تراخيص البناء» يقيّم شركات المقاولات بالمرحلة 2

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، رئيس لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي لـــ «البيان» أن التقييم الحالي الذي يقدمه تطبيق دبي لتراخيص البناء يغطي المكاتب الاستشارية فقط، أما تقييم شركات المقاولات فسيكون من ضمن المرحلة الثانية.

والتي يتوقع أن تقدم خاصية مميزة جدا، وهي البث المباشر للموقع بعد ربط التطبيق بكاميرات المراقبة في المواقع، إلى جانب انضمام سلطات الترخيص الأخرى لنا.

تحديات

وقال الهاجري رداً على سؤال حول أهم التحديات التي واجهت اللجنة في التطبيق وكيف تم الربط الكترونياً بين الجهات الحكومية: إن التحديات هي أمر طبيعي تتم مواجهته في أي مشروع أو مبادرة نقوم بها، والواقع، أن الإنجازات تأتي بعد مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

مشيراً إلى أن أهم التحديات التي واجهناها كانت كيفية تبسيط المعلومات الهندسية والفنية المتخصصة وتقديمها بصورة مبسطة يسهُل فهمها من قبل الجميع، وهو ما تمكنا من التغلب عليها بفضل التعاون بين جميع الأطراف المشاركة وتصميم التطبيق بشكل مبتكر ليخدم هذا الهدف.

أما الربط الالكتروني بين جهات الترخيص المختلفة فقد كان اكتمل مع بداية عام 2018 عند إطلاق النافذة الموحدة لتراخيص البناء، وهي نافذة الكترونية تم من خلالها جمع كل إجراءات الترخيص في خمس خطوات رئيسية تشارك فيها كافة الدوائر الحكومية المعنية، وكان التطبيق هذا تتويجاً للجهود المبذولة في هذا الصدد.

تطوير

وأوضح الهاجري أنه تحقيقاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة بتقليص الإجراءات الحكومية والتيسير على المتعاملين، والتي تحقق السعادة للجميع، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء.

وبعد أن تمت المراجعة الشاملة لإجراءات الدوائر الحكومية بهذا الشأن، وكخطوة أولى على طريق التحسين والتطوير، أطلقت لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي «تطبيق دبي لتراخيص البناء» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يشمل جميع إجراءات الدوائر الحكومية لتراخيص المباني، مما يعد إنجازاً عالمياً في هذا المجال.

جهات مشاركة

وأضاف: يشمل التطبيق جميع الدوائر الحكومية التي تشارك في عملية الترخيص«بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، الإدارة العامة للدفاع المدني، هيئة مياه وكهرباء دبي إلى جانب مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، كما من المفترض أن تنضم لنا سلطات الترخيص الأخرى في المرحلة الثانية «تراخيص وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية».

حيث اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات النوعية السباقة للارتقاء بمناخ الاستثمار والبناء، وتذليل المعوقات وقطعت شوطاً طويلاً في تهيئة بيئة الاستثمار وتيسبر الإجراءات واعتمدت التكنولوجيا والابتكار والإبداع لتسهيل تأسيس المشروعات ومساعدة نمو وازدهار قطاع الأعمال ودعم تنافسيته، وأشيد بتعاون كافة الأطراف ذات الصلة وجميع الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة.

والذي كان ركيزة أساسية للتوصل إلى هذا الإنجاز المهم، حيث أبدى الجميع تفهماً كبيراً، وبادروا إلى إبداء أقصى درجات المرونة في مراجعة الخطوات الخاصة بهم في عملية الترخيص، واختصار جانب كبير منها.

إجراءات

وحول الإجراءات التي يتضمنها التطبيق أوضح داوود الهاجري أن التطبيق يتيح للمعنيين بتراخيص البناء من «ملّاك» ومكاتب استشارية وشركات مقاولات، وغيرهم من الراغبين الاطلاع على التشريعات والقوانين المرتبطة بترخيص البناء والمعمول بها حالياً في إمارة دبي.

كما يمكن الاطلاع على بيانات المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المسجّلة من حيث عدد المشاريع، المساحات، الكادر الفني لكل مكتب إلى جانب تقييم المكاتب الاستشارية السنوي.

كما أن هناك جزئية متخصصة بمتابعة حالة طلب الترخيص، ومتاحة للملاك والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، إذ يستطيع كل منهم متابعة الطلب من خلال إدخال رقم المشروع أو رقم الأرض المقدم عليها الطلب ومعرفة تواريخ التقديم والمراجعة من قبل الدوائر الحكومية، والملاحظات التي تمت إضافتها من كل جهة.

مميزات

وتابع: يمتاز التطبيق بتقديم المعلومات عن الطلبات بعد صدور الرخص وانتقالها إلى مرحلة الترخيص. ومن باب التسهيل على الملاك وتسهيل إيصال المعلومة لهم، فقد تم تصميم التطبيق بحيث يعكس مرحلة العمل والإجراءات المنفذة من خلال رسومات توضيحية مبسطة، يمكن للمالك من خلالها قراءة الكثير من المعلومات عن مشروعه بصورة دقيقة وشاملة وسهلة في نفس الوقت.

دراسة

وفيما يخص قيام لجنة تطوير إجراءات تراخيص الأعمال في دبي بدراسة آراء وملاحظات المقاولين والاستشاريين على التطبيق وأخذها بعين بالاعتبار في التحديثات المستقبلية، قال الهاجري: بالتأكيد، فإن أي مشروع أو مبادرة أو أي إجراء تطويري يجب أن تتبعه مرحلة القياس والمتابعة والتحسين المستمر.

وهو ما ينطوي بالتأكيد على جمع الملاحظات والآراء من جميع المعنيين «عاملين ومتعاملين» وتحليلها واستخلاص الإجراءات التحسينية منها وتطبيقها، وهي إنما دورة مستمرة بعد كل تحسين.

مخططات

وأوضح أن الاستشاري يستطيع تحميل المخططات المعتمدة ورخصة البناء من خلال النظام الالكتروني الموحد، إلى جانب حجز المواعيد مع المهندسين المدققين وحتى إجراء الموعد نفسه من خلال تطبيقات التواصل السمعي المرئي (Video conference) ودفع الرسوم.

وفي ذلك تسهيل كبير على المتعاملين ومواكبة لوتيرة الحياة المتسارعة في ظل اعتماد الجميع بشكل كبير على الهواتف المحمولة لتخزين البيانات والوصول إليها أيضاً. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الخدمة المميزة إيجاباً على مستوى سعادة المتعاملين.

وأشار إلى أنه في المرحلة المقبلة سيتم إدخال دوائر حكومية جديدة في التطبيق، حيث يفترض أن يقدم التطبيق في نهاية المطاف نافذة موحّدة لمتابعة أعمال تراخيص البناء في الإمارة.

وقال إن هذا التطبيق، يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال، وما هو إلا مقدمة لما نطمح إليه من الريادة المحقَّقة في مختلف الأصعدة، وأما سعينا الدائم أن نكون في المركز الأول ما هو إلا اتباعاً لرؤية قيادتنا الرشيدة.

الذكاء الاصطناعي

قال داود الهاجري: إنه تم بناء التطبيق حالياً على أساس ما هو متوفر من بيانات ذات علاقة بتراخيص البناء في مختلف الدوائر الحكومية، وهذا لا يعني عدم إمكانية أن يشمل التطبيق مستقبلاً على تقنيات الذكاء الصناعي بما يخدم متعاملينا ويسهل عليهم الإجراءات.