سوق الجبيل يحتفي بـ3 سنوات على افتتاحه بأنشطة ترفيهية وفنية

المصدر: الشارقة - البيان

ينظم سوق الجبيل بالشارقة، احتفاله السنوي بمناسبة مرور ثلاث سنوات على افتتاحه في عام 2015، وذلك على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من 25 حتى 27 الجاري في منطقة مزادات السمك، في 6 مساءً، حيث سيتضمن أنشطة ترفيهية وفنية، ستضفي على المناسبة جوّاً من البهجة والسعادة.

كما سوف ينظم السوق عدداً من الفقرات والأنشطة الترفيهية التي تهدف إلى إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال وأسرهم.

كما ستتزين مختلف جوانب مبنى السوق الخارجية بالمصابيح الملونة، لترسم لوحة فنية مميزة. وقال المهندس حامد الزرعوني مدير سوق الجبيل: «يسرّنا أن ندعو جميع أفراد العائلة للاحتفال معنا بالذكرى السنوية للسوق، ونودّ أن نشكر جميع الزوار من مختلف الأعمار وجميع الجنسيات، على ولائهم لسوق الجبيل منذ افتتاحه».