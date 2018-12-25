بلدية أبوظبي تواصل مشاريع صيانة وتأهيل الحدائق

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة مشاريع صيانة وتأهيل جميع الحدائق في جزيرة أبوظبي والمناطق الواقعة في اختصاصات بلدية مركز المدينة على غرار مشروع صيانة وتجديد مكونات وأثاث وألعاب حديقة المطار القديم في أبوظبي.

حرص

ويأتي هذا المشروع تأكيداً لحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على إيجاد مرافق ترفيهية ذات معايير عالمية، ولاسيما من حيث متطلبات الأمن والسلامة، وتوفير خيارات الترفيه لجميع الفئات العمرية، وبالوقت ذاته إتاحة متنفس طبيعي ذي معايير ومواصفات خدمية راقية وآمنة للأطفال، من خلال توفير الألعاب التي تناسب جميع الأعمار.

إضافات

وأكدت البلدية، أنها أنجزت حتى الآن عبر هذا المشروع التأهيلي تركيب 7 مظلات جديدة، وإضافة ألعاب مخصصة للأطفال، وتركيب أبواب جديدة للحمامات، ومقاعد، كما تواصل بلدية مركز المدينة أعمال تركيب بلاط الأرصفة والممرات، وإصلاح أثاث الحديقة المتضرر، وصيانة سلال النفايات، وإصلاح أضرار رخام الجلسات، واستبدال المماشي.

كما تعمل البلدية حالياً على إضافة مرافق أخرى في حديقة المطار القديم، بهدف توسيع الخيارات الترفيهية والرياضية في الحديقة من أجل إسعاد المجتمع.