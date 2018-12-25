بلدية الشارقة تطّلع على سير عمل مشروع «سيتي سنتر» الزاهية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت بلدية مدينة الشارقة، صباح أمس، زيارة لمشروع سيتي سنتر الزاهية، والذي يجري العمل على تنفيذه حالياً ضمن المشروع الكبير «الزاهية».

وجاءت هذه الزيارة للاطلاع على سير العمل داخل المشروع، والتعرف على أبرز المواصفات الخاصة به والمميزات التي يتمتع بها خصوصاً أنه يعكس حالة من الطفرة العمرانية في إمارة الشارقة، نظراً لضخامته والمعايير العالمية التي يتمتع بها، وترأس وفد البلدية الزائر كل من ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية.

والمهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام للهندسة والمباني، والمهندس حسن التفاق مساعد المدير العام للزراعة والبيئة وعدد من مديري الإدارات والمهندسين في البلدية.

وأكد ثابت سالم الطريفي أن المشروع يعكس الطفرة النوعية في مجال التشييد والبناء وما تقدمه إمارة الشارقة من خدمات لتعزيز الاستثمار، برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فباتت الإمارة مكاناً مثالياً للاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي الكبير، فمشروع سيتي سنتر الزاهية يعتبر من المشاريع التي تشكل إضافة جديدة في مجال التسوق، وتوفير خيارات كبيرة أمام القاطنين في الإمارة والإمارات المجاورة.

من جانبه أوضح المهندس يعقوب الزرعوني مدير إدارة الهندسة في بلدية مدينة الشارقة أن البلدية تحرص كل الحرص على تأدية واجبها ودورها في مثل هذه المشاريع وتقديم الدعم الكامل لتذليل العقبات والإنجاز في الوقت المناسب.

وبما أن المشروع من المشاريع الاستراتيجية وذا أهمية كبيرة للحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، تعمل البلدية وفق منظومة وفق مستويات عالية لدعم كل الاستثمارات والتعاون مع الجهة المنفذة، موضحاً أنه سيتم توفير مكتب خاص لتصديق عقود الإيجار للتسهيل على كل المستثمرين في المشروع.

وأشار المهندس عامر المومني مدير أول في الهندسة الكهربائية والميكانيكية لدى مؤسسة ماجد الفطيم العقارية، إلى أن هذا المشروع من أكبر المشاريع في الإمارة لما يتميز به مواصفات، حيث تبلغ تكلفته الإجمالية 2.5 مليار درهم.