متابعة مشروع الجسر الجديد في شارع الاتحاد بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

تفقّد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، سير العمل في مشروع إنشاء جسر جديد في شارع الاتحاد، تقاطع مسجد الشيخ زايد.

موضحاً أن المشروع يعد أحد مشاريع مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومن تخطيط وتنفيذ وزارة تطوير البنية التحتية بالتنسيق مع الدائرة.

وأوضح، أن الدائرة تولي اهتماماً لافتاً بتطوير الشوارع الحيوية، والتي تشهد حركة دائمة على مدار الساعة في إطار سعيها لتحقيق انسيابية الحركة، وتخفيف الازدحامات، وإيجاد حل جذري للاختناقات المرورية.

ومن الجدير ذكره، أن الدائرة عملت على توفير تحويلة بديلة لطريق الاتحاد للتسهيل على مرتادي الطرق في الإمارة، داعيةً جميع مستخدمي شارع الاتحاد في إمارة عجمان لاستخدام التحويلة الجديدة.