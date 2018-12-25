«كهرباء دبي» تطوّر حلولاً مبتكرة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع شركة «ويزكي فيوتشر لاب» الناشئة لتطوير حلول مبتكرة ومستقبلية لإحلال نماذج أعمال الكهرباء والماء الحالية، عبر استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كالذكاء الاصطناعي، البلوك تشين.

والروبوتات وغيرها للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية وجودة الخدمات، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الخامسة لبرنامج «مسرعّات دبي المستقبل»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل.

مسرعات

وأثنى سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على برنامج «مسرعات دبي المستقبل»، أكبر برنامج لمسرعات الأعمال على مستوى العالم، مشيراً إلى أنه يتيح الفرصة لكل من المؤسسات الحكومية والشركات الناشئة، للتعاون في تطوير مشروعات مبتكرة للتحديات، التي تواجه مجالات عملها.

موضحاً أن الهيئة تلقت أكثر من 200 طلب من شركات ناشئة من مختلف أنحاء العالم خلال مشاركتها في الدورات الأربع السابقة من البرنامج، وتم توقيع 14 مذكرة تفاهم وإنجاز 7 مشروعات تجريبية مبتكرة، تتعلق بخدمات الهيئة وتحولها الرقمي وبنيتها التحتية الذكية.

وقال الطاير: «تأتي مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في برنامج "مسرعات دبي المستقبل" للمرة الخامسة في إطار حرصنا على ترسيخ مكانة دبي مركزاً ريادياً لصناعة المستقبل ومنصة لاختبار الحلول والتقنيات الإحلالية.

وجهودنا لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تضع صناعة المستقبل في مقدمة أولوياتها، من خلال منظومة متكاملة تستشرف المستقبل وتعمل على استكشاف وتطوير حلول إبداعية ومستدامة للتحديات المختلفة، وفي إطار التزامنا بتبني الابتكار ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وترسيخ مكانة دبي في استشراف مستقبل الطاقة، ودعم وتشجيع الابتكار وتطوير حلول ناجعة للتحديات الحالية والمستقبلية، والاستشراف المبكر للفرص، وتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة».

تقنية

يشار إلى أن «ويزكي فيوتشر لاب» شركة تقنية تتخذ من دبي مقراً لها، وتركز على تطوير حلول مستقبلية في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والروبوتات؛ وتم اختيارها من بين 95 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم تقدمت بطلباتها للمشاركة في ابتكار حلول للتحديات التي شاركت بها الهيئة.

وستتعاون الشركة مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتنفيذ مشروع تجريبي لتطوير نظام ذكاء اصطناعي لأنظمة التوزيع في الهيئة.