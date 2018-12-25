بلدية عجمان تحصد شهادتي آيزو في إدارتي «المشاريع» و«المسوح»

المصدر: عجمان - البيان

تسلّم عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان شهادة ISO 21500:2012 الخاصة بإدارة المشاريع وشهادة ISO 20252:2012 والخاصة بإدارة المسوح واستطلاعات الرأي والبحوث من سيرغي كريستانوفيس الرئيس التنفيذي للقسم البحري، ومروان العريضي مدير المصادقة من شركة بيروفيريتاس المانحة لشهادات الآيزو.

وأكد النعيمي، أن الدائرة تسعى بشكل دائم لتبوؤ المراكز الأولى مسطرةً نجاحات متتابعة تضاف لسجلها الحافل بالنجاح، موضحاً أن هذه الشهادات المشرفة تشكل إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة النجاحات المشرقة التي استحقتها الدائرة بفضل تضافر جهود الكوادر البشرية المدربة فيها، وتعاون جميع القطاعات والإدارات مع فرق العمل المخولة بإنجاز المهام واعتمادها على ذوي الخبرات البناءة لإنجاز أعمالهم المنوطة بهم في وقت قياسي، والحصول على هذه الشهادات القيمة.

وأفاد بأن الدائرة تعتبر أول بلدية تحصل على مواصفة آيزو المشاريع على مستوى الدولة، بالإضافة لكونها البلدية الأولى التي تحصد شهادة آيزو المسوح واستطلاع الرأي والبحوث.

وبيّن أن الدائرة استحقت شهادتي الآيزو وبكل جدارة، وبفضل العمل المتضافر والمتكاثف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة.