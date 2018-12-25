جائزة عجمان للقرآن الكريم تكرّم لجنة الاختبارات والحفظة الفائزين

المصدر: عجمان - البيان

اختتمت فعاليات جائزة عجمان للقرآن الكريم دورتها الثانية عشرة، والتي نظمتها مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بالتعاون مع مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، برعاية وحضور الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، حيث تم تكريم لجنة الاختبارات والحفظة الفائزين من الذكور والإناث.

وأكدت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على تنشئة أجيال المستقبل على حفظ آيات القرآن الكريم، والتأسي بسنة خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- وغرس القيم النبيلة في نفوسهم ليكونوا قدوة الغد ويسيروا على نهج الأجيال السابقة.

وقالت المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية على هامش حضورها حفل التكريم: إن مركز حميد لخدمة القرآن الكريم بات منارة إيمانية وإسلامية تعمل على مدار أكثر من عقد من الزمن على ترسيخ قيم وأصالة دولة الإمارات المستمدة من مبادئ وصفات ديننا الإسلامي الحنيف القائم على الوسطية والاعتدال والتسامح والتحابب بين أفراد المجتمع.

كما قامت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي بتكريم الطلبة الفائزين بالمراكز الأولى بأفرع الجائزة المختلفة، الذين وصل عدد المشتركين بها للعام الجاري 1613 متسابقاً ومتسابقة على مستوى الدولة.

كما وصل عدد المتسابقين المواطنين المشتركين 326 متسابقاً، وقد وصل عدد الأفرع بالجائزة إلى 9 أفرع، وأثنت الشيخة عزة النعيمي على حسن التنظيم المميز والجهد المتواصل على إنجاح فعاليات الدورة الثانية عشرة من الجائزة.