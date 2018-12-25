مدير الشؤون الإسلامية في الشارقة يتفقد مساجد قيد الإنشاء في كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

تفقد عبدالله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، يرافقه مديرو مكاتب الشؤون الإسلامية بخورفكان وكلباء ودبا الحصن عدداً من المساجد الجديدة قيد التشييد والبناء في كلباء، بهدف متابعة سير العمل فيها.

التقى الوفد خلال زيارته الميدانية؛ الاستشاريين والمقاولين المشرفين على بناء المساجد واستمعوا إلى شرح وافٍ حول سير العمل في بناء المساجد، ومراحل الإنجاز، والتاريخ المقرر لاستلام هذه المساجد.

وأفاد عبدالله السبوسي بأن تلك الجهود وذلك التطور المتنامي بتلك المناطق إنما جاء ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الذي تعهد تطوير تلك المناطق وتيسير كافة سبل الحياة للقاطنين فيها ومرتاديها .