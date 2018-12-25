محمد بن زايد يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، متمنياً لهم الخير والسعادة والأمان في كل أنحاء المعمورة.

وقال سموه في تدوينة عبر حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «من أرض التسامح والمحبة والتعايش.. نهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، متمنين لهم الخير والسعادة والأمان في كل أنحاء المعمورة، ليعم السلام بين شعوب العالم.. تعزيز قيم التسامح نهج أصيل في دولة الإمارات، إيماناً منّا بأنها من أهم ركائز تقدم الأمم وتحضرها على مر العصور».

إلى ذلك قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «أعياد مجيدة للأصدقاء المسيحيين».