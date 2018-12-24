توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً بوجه عام، رطبا ليلا، فيما يحتمل تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية صباح الغد.

وقال، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر، بينما يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج، يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وأفاد بأن حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 20 - 35 كم / ساعة، تصل إلى 45 كم/س فوق البحر، وبعض المناطق المكشوفة.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:10 والثاني عند الساعة 04:20، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 08:00 والثاني عند الساعة 21:25.

وعن بحر عمان، أوضح أنه سيكون متوسطا إلى مضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:50 والثاني عند الساعة 00:19، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 17:29 والثاني عند 06:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 17 70 40

دبي 24 17 60 40

الشارقة 24 14 70 40

عجمان 24 16 70 45

أم القيوين 25 14 75 45

رأس الخيمة 24 13 75 45

الفجيرة 25 19 60 30

العين 23 13 80 40

ليوا 23 13 85 35

الرويس 23 18 75 45

السلع 22 17 75 45

دلما 22 18 65 45

طنب الكبرى 22 20 75 40

طنب الصغرى 22 20 75 40

أبو موسى 22 20 75 40