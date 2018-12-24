شرطة الشارقة توضح حقيقة تعرض أجهزة "رادار" للإتلاف

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت شرطة الشارقة تفاصيل المادة المُصورة التي تم تداولها بصورة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى تعرض عددٍ من أجهزة ضبط السرعة (الرادار) على بعض الشوارع الخارجية بالإمارة إلى الاتلاف بواسطة أعيرة نارية.

ولفتت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي في تويتر إلى أن الحادثة المشار إليها تعود إلى شهر نوفمبر من العام 2012 وأنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها وتقديمهم إلى يد العدالة.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى عدم تداول مثل تلك المعلومات، والمواد المصورة، لما لها من انعكاس سلبي على أمن المجتمع.