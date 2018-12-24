شرطة أبوظبي تحذّر السائقين من الانشغال بغير الطريق

المصدر: أبوظبي - البيان

حضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الآباء والأمهات على مراقبة أطفالهم الصغار، وتأمين حمايتهم من حوادث الدهس، وقائدي المركبات على الالتزام بالسرعات المحددة والقيادة الآمنة بالمناطق السكنية، وعدم الانشغال بالهاتف لتعزيز حماية مستخدمي الطريق، وتوفير الأمان للأطفال لتفادي تعرضهم للحوادث.

وأوضحت، أن الانشغال بغير الطريق وعدم تركيز السائقين، واستخدام الهاتف أو تناول الطعام أو الشراب، وضبط أجهزة الراديو، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، والانشغال بالتصوير وتعديل المكياج والهندام، وغيرها من سلوكيات تؤدي إلى انحراف المركبة وعرقلة حركة سير المرور ووقوع الحوادث.

وأكدت مواصلة التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام للتعريف بمخاطر الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبات، والتي تتسبب في تعريض سلامة المشاة ومستخدمي الطريق للخطر وخصوصاً الأطفال.

وتنفذ مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بالشراكة مع إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة حملة التوعية، «لا تنشغل بغير الطريق»، والتي تتضمن نشر بوسترات من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.