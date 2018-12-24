271 مليون درهم لتطوير شاطئ الحيرة في الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أفاد المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الأشغال العامة: «بأن العمل جارٍ في تطوير مشروع شاطئ الحيرة الذي تبلغ تكلفته 271 مليون درهم ، حيث تم الانتهاء من عملية الدفان وتكبير تعميق الشاطئ حتى يصير 5 شواطئ صغيرة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع خلال العام المقبل».

وقال: «إن الدائرة نفذت الكثير من المشاريع التطويرية والتنموية داخل الإمارة وبمدن المنطقة الوسطى التي تضم كلاً من: الذيد والمدام والبطائح، والمنطقة الشرقية التي تضم كلاً من: دبا الحصن وكلباء وخورفكان، وذلك سعياً لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده الإمارة، وتحقيقاً لخطتها التنموية الملبية لاحتياجات المجالس البلدية ولرؤيتها في إعمار حضاري مستدام، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

ممشى رياضي

وأكد السويدي خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر أن الدائرة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع العمرانية الحيوية والتنموية في مختلف مناطق الشارقة، ومنها مشاريع في المنطقة الشرقية بدبا الحصن، فالعمل جارٍ في مشروع شاطئ دبا للنساء بعد أن تمت عملية توريد الرمال من منطقة الحمرية، ومن المتوقع أن يكون جاهزاً خلال الشهر المقبل، إضافة إلى إنشاء حديقة خضراء بجانب الشاطئ وممشى مطاطي بطول 800 متر مربع ، ولفت إلى أنه يجري العمل في مدينة دبا على إنشاء مجلس للمدينة في موقع مميز بدار الضيافة السابق على شارع العقد الفريد بجانب الديوان مكون من طابق وأرضي، ويشمل مجلساً للرجال وآخر للنساء وبمساحات مختلفة ويضم 20 غرفة مكتبية وقاعات، ويجري العمل حالياً في مدينة كلباء على إنشاء حديقة وممشى مطاطي وستبدأ الأعمال بنهاية العام الجاري.