نجاح عمليتي قلب بتقنية الثاقب المداري بمستشفى القاسمي

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

كشف الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي رئيس مركز جراحة القلب والقسطرة بمستشفى القاسمي بالشارقة أن فريق مركز القلب بالمستشفى تمكن من إجراء عمليتين جراحيتين لمريضين مواطنين عمرهما يتراوح ما بين 60 و 62 عاماً باستخدام جهاز تقنية الثاقب المداري 360 درجة بنسبة نجاح 100%، لافتاً إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع زودت المستشفى بجهاز الثاقب المداري، والذي تقدر تكلفته بـ 250 ألف درهم، ويعد الأول في استخدام تلك التقنية بالشرق الأوسط، وبإمكانه تخفيض تكلفة إجراء العملية بنسبة 50%.

وأوضح أن المريضين غادرا المستشفى، وأن حالتهما الصحية جيدة، مبيناً أن مثل تلك العمليات تشكل تحدياً في عالم القسطرة من حيث التعامل معها، وأن المستشفى يحتاج إلى التقنية الجديدة لعلاج 3 حالات أسبوعياً، خاصة، الحالات المصابة بالسكري وتضيقات الشرايين بسبب التدخين.