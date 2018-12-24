سعيد بن طحنون يحضر أفراح الشامسي والحساني

المصدر: العين - وام

حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس الأول، حفل الاستقبال الذي أقامه خميس علي حمد الشامسي؛ بمناسبة زفاف نجليه بدر ومحمد إلى كريمتي خلفان بخيت خلفان الحساني، وزفاف شقيقه محمد علي حمد الشامسي إلى كريمة خلفان حمدان راشد الشامسي. كما حضر الحفل الذي أقيم بقاعة الخبيصي في مدينة العين عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع من المدعوين والمهنئين. وتخلل الحفل الأهازيج التراثية والعروض الفنية بهذه المناسبة.