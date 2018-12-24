جمارك دبي تشارك في «دبي للتدريب الذكي»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمارك دبي مشاركتها في المرحلة الثالثة لمبادرة «دبي للتدريب الذكي» التي طورها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لتُقدم لموظفي حكومة دبي عبر الأجهزة الذكية أحدث برامج التدريب العالمية في مجال التميز الحكومي.

ودعت جمارك دبي في حفل لإطلاق مشاركتها في المرحلة الثالثة من المبادرة موظفيها إلى الاستفادة من الحقائب التدريبية لهذه المرحلة في الارتقاء بمستوى أدائهم الوظيفي وتحقيق الريادة العالمية في مجال التميز الحكومي، وشارك في حفل الإطلاق أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، والدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية في جمارك دبي، وعدد من مديري الإدارات والمراكز الجمركية».

وأعرب أحمد محبوب مصبح عن التقدير الكبير لجهود برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ودوره الرائد في تطوير التميز الحكومي والارتقاء بأداء الموارد البشرية في حكومة دبي عبر المبادرات الرائدة للبرنامج التي تتوجها مبادرة «دبي للتدريب الذكي»، متمنياً أن يشهد العام 2019 عام التسامح مزيداً من التطور في مستوى الأداء الحكومي لإسعاد الناس تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال مدير جمارك دبي: «يُعد تطوير الموارد البشرية والارتقاء بمستوى أداء الموظفين من المتطلبات الأساسية لتطوير العمل الحكومي والتقدم إلى تحقيق الأهداف والمهمات الاستراتيجية التي حددتها لنا قيادتنا الرشيدة، وخاصةً في ظل التقدم العلمي والتقني المتسارع واعتماد الروبوتات والذكاء الاصطناعي في قطاعات كثيرة، وبالتالي الحاجة في المستقبل إلى معرفة ومهارات مختلفة لأداء وظائف المستقبل، وتمثل مبادرة «دبي للتدريب الذكي» التي أطلقها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز ركناً أساسياً في الجهود الحكومية لتطوير قدرات الموظفين من خلال تقديم التدريب الذكي لهم في مجال التميز الحكومي، ومع انطلاق المرحلة الـثالثة للمبادرة نحرص في جمارك دبي على أن نكون في مقدمة الدوائر الحكومية التي توفر لموظفيها فرصة الاستفادة من مهارات التدريب الذكي لمواكبة متطلبات منظومة الجيل الرابع في التميز الحكومي».

دورات

وأضاف: «بلغ عدد الدورات التدريبية التي نظمتها جمارك دبي منذ العام 2016 وحتى نهاية الربع الثالث في سبتمبرمن العام الجاري نحو 978 دورة، وبلغ عدد المشاركين 13526 مشاركاً، ونتطلع إلى أن يكتسب موظفو الدائرة عبر مشاركتهم في مبادرة التدريب الذكي أفضل المهارات والمعارف الذكية التي تعزز قدراتهم على الإبداع والابتكار في عملهم لتحقيق أعلى مستوى من التميز، ودعم السجل الحافل بالإنجازات الذي حققته جمارك دبي في هذا المجال وتوّجته بحصولها على جائزة أفضل جهة حكومية داعمة لإكسبو دبي 2020 وجائزة الجهة الحكومية المتوسطة المتميزة والجهة الحكومية الحاصلة على مستويات عالمية من التميز، وقد بلغ عدد الجوائز التي حصلت عليها الدائرة في مجال التميز والإبداع والابتكار 94 جائزة».

تميز

وأكد: «أن جمارك دبي ستواصل العمل على الارتقاء بمستوى التميز في أدائها الجمركي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة في دعم نمو الاقتصاد الوطني عبر تيسير حركة التجارة المشروعة وحماية المجتمع، والتقدم لتطبيق وتحقيق رؤيتها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة ورسالتها بالعمل على حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار».

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد النصيرات بتميز جمارك دبي وبسرعة تطورها لتحقق الريادة العالمية في العمل الجمركي وتصبح نموذجاً تقتدي به الإدارات الجمركية عبر العالم، مؤكداً أن قيادتنا الرشيدة طورت التميز الحكومي وأطلقته إقليمياً ودولياً فأعطت للحكومات تجربة فريدة من نوعها عالمياً في العمل على إرضاء المتعاملين وإسعادهم.

وتم خلال حفل الإطلاق عرض فيلم توضيحي حول إنجازات جمارك دبي، كما قدم المهندس أسامة حماد من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عرضاً توضيحياً حول المرحلة الثالثة من مبادرة «دبي للتدريب الذكي»، وفي الختام قام أحمد محبوب مصبح بتكريم الدكتور أحمد النصيرات والمهندس أسامة حماد.